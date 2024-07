Atalanta: primo test il 18 luglio con la Primavera a Clusone

Sarà giovedì 18 luglio la prima uscita estiva dell'Atalanta durante la preparazione precampionato. La prima squadra effettuerà un allenamento congiunto con la Primavera al Centro Sportivo "Città di Clusone" a Clusone a partire dalle ore 17, con ingresso libero per il pubblico fino al raggiungimento della capienza di circa 2 mila posti.

In calendario, prima della Supercoppa UEFA il 14 agosto a Varsavia col Real Madrid, i bergamaschi, che stanno svolgendo il ritiro in sede al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, per ora hanno fissato due amichevoli internazionali. Sabato 27 luglio alle 15 contro l'AZ Alkmaar all'AFAS Stadion di Alkmaar; venerdì 9 agosto alle 18.30 contro il St. Pauli al Millerntor Stadion di Amburgo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA