Sovrintendente Scala, 'intitolare Malpensa a Carla Fracci'

Il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, Dominique Meyer, ha firmato la petizione di Filt Cgil nazionale, Cgil Milano, Cgil Lombardia per l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Carla Fracci. Lo scalo, come hanno fatto sapere da poco il Mit e l'Enac, è stato intitolato ufficialmente a Silvio Berlusconi Le sigle sindacali hanno chiesto a Enac, Sea, Comune di Milano, Regione Lombardia e ministero dei Trasporti di non procedere con l'intitolazione al Cavaliere in quanto nome "profondamente divisivo".

"Il nome che proponiamo - si legge nella nota della Cgil inviata alle aziende e istituzioni - ha trasmesso in tutto il mondo l'eleganza, lo stile e la bravura, quale migliore esempio delle capacità artistiche del nostro Paese. Si tratta di Carla Fracci, milanese, già Dama di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana; Grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana; medaglia d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte e insignita dal New York Times del titolo di prima ballerina assoluta".

Questa scelta "sarebbe confacente ai criteri fin qui utilizzati per l'intitolazione degli aeroporti italiani", ed inoltre "permetterebbe a Malpensa di diventare il primo aeroporto italiano e tra i pochissimi nel mondo, ad essere intitolato ad una figura femminile".



