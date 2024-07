Oltre 60mila visitatori a Brera per 'Baj Libri in libertà'

Sono stati 62.740 i visitatori della mostra 'Baj Libri in libertà', esposta in Sala Maria Teresa alla Biblioteca Nazionale Braidense. A cento anni dalla nascita di Enrico Baj la rassegna, organizzata con l'Accademia di Belle Arti di Brera in collaborazione con l'Archivio Baj, ha presentato per la prima volta una selezione di libri d'artista rappresentativi di tutta la sua carriera. Un'esposizione unica sul grande pittore e scultore milanese che durante tutta la sua attività si è mosso tra anarchia e patafisica, antagonismo e surrealtà, gioco e impegno.

La fine della mostra ha coinciso anche con un importante lascito. Roberta Cerini Baj ha donato infatti quattro opere esposte nella rassegna che entreranno a far parte del patrimonio della Biblioteca Nazionale Braidense. Si tratta di Enrico Baj, Automitobiografia (1983), Lewis Carroll, La Caccia allo Snark, (1986), Raymond Queneau, Picabaj e Bacasso (1990), Giovanni Raboni, Sull'acqua (2003).



