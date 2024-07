Non solo 'swifties', a Milano anche 67mila 'Stay', fan K-pop

Non solo 'Swifties': a Milano gli 'Stay', i fan degli Stray Kids, stanno inseguendo da giorni la Band simbolo del K pop, che si esibisce il 12 luglio sul palco degli I-Days per l'unica data europea del loro tour, oltre a Londra, per la quale sono stati venduti oltre 67.000 biglietti.

Di questi tagliandi il 22% è stato comprato fuori dall'Italia, con ovvie conseguenze sull'indotto economico, proprio come nel caso di Taylor Swift.

I leader del K pop sono sbarcati a Malpensa già lunedì per un tour milanese tra hotel e boutique dei principali brand di moda, sempre tallonati dai fan che oggi sono fuori dall'Ippodromo la Maura, dove il gruppo di Seul sta facendo le prove per la sua prima data italiana, promettendo una performance in pieno stile K-pop, che unisce alla musica coreografie imponenti e visual spettacolari. Ad aprire la giornata - l'ultima degli I-days - sarà il girl group sudcoreano NMIXX, anticipato sul palco dal collettivo musicale italiano bnkr44.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA