Nel milanese una barriera conterrà il passaggio dei cinghiali

Sono iniziati nel territorio del Comune di Bernate Ticino, in provincia di Milano, i lavori per la realizzazione di una barriera di contenimento al passaggio dei cinghiali, una delle iniziative di contrasto alla peste suina africana. Lo fa sapere l'assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia Alessandro Beduschi.

"I lavori - dichiara Beduschi - dureranno circa venti giorni e serviranno a costruire una barriera di circa un chilometro e mezzo, per evitare il passaggio dei cinghiali e l'eventuale diffusione della malattia nei territori alpini e anche verso paesi terzi come la Svizzera. La continuità di questa protezione verrà assicurata anche attraverso il tratto ovest, con un'iniziativa simile a carico della Regione Piemonte".

La barriera fisica di biocontenimento è stata individuata nel territorio della Città Metropolitana di Milano, ed è costituita dal tratto lombardo dell'autostrada A4, che deve essere rinforzato attraverso la chiusura di eventuali aperture e varchi, dove possibile, e integrata con una nuova recinzione dove necessario, prioritariamente nel comune di Bernate Ticino.

"Oltre a questo primo intervento finanziato con oltre 140.000 euro da Regione Lombardia, tramite Ats Città Metropolitana e coordinato dal Dipartimento Veterinario, in stretta collaborazione con la UO Veterinaria - conclude Beduschi - sono in corso le procedure per la realizzazione di opere simili nelle zone di restrizione, lungo la A1 e la A51, nei territori lodigiano e cremonese, questa volta a protezione della zona padana, dove si concentra il più alto numero di allevamenti suini".



