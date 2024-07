La musica lirica nelle Rsa, il progetto a Milano e Como

La grande musica lirica arriva nelle Rsa delle province di Milano e Como. Con il progetto 'Opera White', realizzato con il Teatro Sociale di Como, le residenze per anziani diventano teatro dell'opera 'Turandot' di Giacomo Puccini.

"Questa splendida iniziativa - commenta l'assessore della Regione Lombardia alla Cultura Francesca Caruso - che rientra nella mia visione di portare la cultura in luoghi non canonici incontrando nuovi pubblici, permette alla musica lirica di trasformarsi in un antidoto alla solitudine degli anziani. La musica stimola infatti la memoria e le funzioni cognitive, poiché l'ascolto e l'interpretazione di brani musicali attivano aree del cervello associate ai ricordi e alle emozioni".

Questo "aiuta gli anziani a mantenere la mente attiva.

Inoltre, la musica ha il potere di creare un senso di benessere, contribuendo a migliorare lo stato d'animo degli ospiti e a ridurre sentimenti di solitudine e isolamento" aggiunge Caruso, sottolineando che la 'Turandot' di Puccini "con la sua intensa esperienza emotiva, è particolarmente efficace in questo senso".

Il progetto si prefigge diversi obiettivi tra cui favorire la socializzazione e l'inclusione, creando un senso di comunità tra gli anziani e promuovendo la cooperazione e l'inclusione sociale; stimolare le capacità cognitive attraverso la musica e il canto; migliorare il benessere emotivo, provocando rilassamento e riduzione dell'ansia e aiutando a esprimere le emozioni e a sentirsi parte di una comunità e potenziare le abilità manuali dato che gli anziani partecipano alla creazione di oggetti di scena.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA