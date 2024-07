La Camera di commercio presenta il Rapporto Milano Produttiva

Questa mattina a Palazzo Giureconsulti si è svolta la presentazione del 34° Rapporto Milano Produttiva della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Il presidente Carlo Sangalli ed Elena Vasco, segretario generale, hanno analizzato i principali dati contenuti nel Rapporto realizzato dall'Ufficio studi, statistica e programmazione, considerati nel più ampio contesto internazionale.

"Nonostante la crisi e l'instabilità geopolitica internazionale - ha commentato Sangalli - il Pil in Italia lo scorso anno è cresciuto, con una performance positiva anche di Milano Monza Brianza Lodi, che hanno visto una crescita del valore aggiunto prodotto di +1,4% rispetto al 2022. Per l'export nei tre territori l'aumento è stato del 4,1% rispetto all'anno precedente. Positive le 30 mila iscrizioni annuali nell'anno 2023, con un +1,9% del tasso di crescita delle imprese, anche se i dati del primo semestre 2024 mostrano un rallentamento".

Per Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, "il Rapporto Milano Produttiva descrive le trasformazioni e le linee evolutive che caratterizzano lo sviluppo economico e sociale dei territori.

Abbiamo voluto far seguire a questa analisi un momento di approfondimento, con un focus per discutere tra istituzioni, accademia, imprese, le sfide che gli operatori economici del territorio si trovano ad affrontare nell'attuale scenario, introducendo l'algoritmo dell'innovazione, come leva per le imprese".



