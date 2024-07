Fondazione Amplifon esporta l'inclusione sociale in Australia

Fondazione Amplifon supera i confini europei e arriva in Australia. La onlus del gruppo Amplifon inaugura le attività di inclusione sociale del progetto 'Ciao!' per mettere in connessione i circa 600 anziani ospiti di sei strutture della regione Victoria, Melbourne, creando per loro occasioni di intrattenimento e socialità.

L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Monash University di Melbourne, che si occupa della relazione con i partner locali e della valutazione dell'impatto progettuale, e con la filiale australiana di Amplifon, i cui dipendenti potranno donare il proprio tempo per attività di volontariato con gli anziani.

"Con questa nuova iniziativa proseguiamo il percorso di internazionalizzazione della nostra Fondazione e, per la prima volta, superiamo i confini europei, in linea con il Dna di Amplifon", afferma Susan Carol Holland, presidente di Fondazione Amplifon. "Siamo molto orgogliosi - prosegue - di portare anche in Australia i nostri progetti di inclusione sociale degli anziani avviati con successo già in Italia e Portogallo e di consentire ai dipendenti locali del gruppo Amplifon di avere un impatto positivo sulla vita delle persone anche attraverso attività di volontariato".

"Abbiamo deciso di avviare il progetto Ciao! in Australia sulla scorta dell'esperienza di successo che abbiamo vissuto prima in Italia, dove in poco più di tre anni abbiamo coinvolto circa 200 residenze in tutto il paese e circa 20.000 anziani, e poi in Portogallo", spiega Maria Cristina Ferradini, consigliera delegata di Fondazione Amplifon.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA