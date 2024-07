Da Milano a Genova, il viaggio del treno storico Arlecchino

Regione Lombardia, insieme a Fondazione FS e in collaborazione con l'associazione Lombardi nel mondo, promuove una giornata speciale a bordo del treno storico Arlecchino: il 14 luglio, con replica il 3 novembre, il treno partirà dalla Stazione Centrale di Milano con destinazione Museo dell'Emigrazione Italiana (Mei) a Genova. È la prima volta che Regione Lombardia organizza un treno storico interregionale.

Questo evento celebra l'anniversario della nascita di Francesca Cabrini, nata il 15 luglio 1850, proclamata santa nel 1946 e patrona degli emigranti.

"Un vero e proprio viaggio nel tempo - ha dichiarato l'assessore della Regione Lombardia ai Trasporti Franco Lucente - a bordo di un treno storico, dall'alto valore simbolico. In concomitanza con le celebrazioni di Santa Francesca Cabrini, l'Arlecchino tra Milano e Genova diventa volano formidabile di un messaggio di pace che sappia coinvolgere tutto il mondo".

Il treno "omaggia il ricordo dei migranti italiani che con impegno e sacrificio hanno cercato di regalare un futuro migliore ai loro figli. Un insegnamento che non dobbiamo dimenticare" ha concluso Lucente.



