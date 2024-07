Attilio Fontana, "Armani ha portato l'Italia in tutto il mondo"

"I più sinceri auguri a Giorgio Armani per i suoi 90 anni. Ha portato il nome dell'Italia in tutto il mondo, legando indissolubilmente la sua vita alla città di Milano, dal punto di vista professionale, imprenditoriale e offrendo il proprio apporto anche a grandi imprese sportive".

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui suoi profili social, in occasione del compleanno dello stilista.

Giorgio Armani, nel 2005, è stato anche insignito del Premio Rosa Camuna, la più alta onorificenza della Regione Lombardia.





