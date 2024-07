Università Cattolica fra i dieci migliori atenei italiani

L'università Cattolica del Sacro Cuore è fra i dieci migliori atenei italiani e i 150 a livello europeo: a certificarlo seconda edizione del QS Europe University Ranking 2025, quest'anno incentrata su 684 istituzioni europee di 43 Paesi, di cui 51 italiane.

La Cattolica, in particolare, è prima a livello italiano per la mobilità internazionale in uscita dei suoi studenti (Outbound Exchange Students) ed è terza per attrattività dall'estero di giovani che scelgono l'Ateneo per programmi di studio in entrata (Inbound Exchange Students).

Secondo la classifica elaborata dagli analisti di Quacquarelli Symonds, l'Università Cattolica del Sacro Cuore raggiunge il 140° posto tra le università in Europa, con un salto in avanti di 18 posizioni rispetto allo scorso anno. E' così entrata nella top 150 europea. Inoltre, si classifica tra i primi dieci atenei italiani (terza fra le università lombarde) per i buoni risultati ottenuti in altri indicatori chiave come varietà degli studenti internazionali (International Student Diversity), citazioni per articoli scientifici (Citations per Paper), reputazione del datore di lavoro (Employer Reputation) e rapporto numero studenti docenti (Faculty Student Ratio).

Nel ranking europeo di QS l'indicatore in cui l'Università Cattolica fa registrare la crescita maggiore riguarda le pubblicazioni scientifiche per docente (Papers per Faculty): l'Ateneo avanza di 43 posizioni, collocandosi al 139esimo posto.

"Il posizionamento registrato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore in questa classifica europea del QS University Ranking - ha osservato la rettrice Elena Beccalli - è il segno della nostra crescente proiezione internazionale. Un progresso che spronerà l'Università a rafforzare ulteriormente la sua reputazione all'estero, grazie al potenziamento delle collaborazioni di ricerca e didattica con altri prestigiosi atenei europei e mondiali nonché attraverso accreditamenti internazionali e nuovi programmi dual degree che renderanno sempre più attrattive le nostre 12 Facoltà dei suoi cinque campus: Milano, Brescia, Cremona, Piacenza, Roma".



