Tre ponti sui Navigli si illuminano per l'estate a Milano

Non saranno solo più belli, ma renderanno anche la zona più sicura i ponti dei Navigli illuminati grazie al palinsesto "Darsena Sport", un programma di appuntamenti estivi nato da un avviso pubblico dell'Assessorato allo Sport, Turismo e Politiche giovanili, immaginato anche per rispondere alle richieste di maggiore sicurezza dei residenti.

Fino al 30 settembre tre ponti sul Naviglio Pavese si accenderanno di luci a basso consumo energetico grazie all'iniziativa "Ponti di Luce", realizzata dal Comune con il supporto della casa automobilistica Cupra e a MaxUp, che cura il calendario delle iniziative di Darsena Sport. Sull'alzaia, la mostra fotografica di Daniele Mascolo dedicata al rapporto tra Milano e lo sport.

"Portare un palinsesto così fitto di eventi proprio in un'area, come quella del Naviglio Pavese, che è recentemente stata teatro di spiacevoli episodi di degrado - dichiara l'assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili Martina Riva - rappresenta anche un modo per fornire una risposta ai residenti e alle attività commerciali e alberghiere della zona, per aumentare la vivibilità e per incrementare la sicurezza".





