Strage Erba: familiari delle vittime, 'speriamo oggi sia finita'

I figli di Mario Frigerio, sopravvissuto alla strage di Erba che divenne teste principale nel processo, "sperano che tutto ciò abbia una fine, perché non ne possono più". A spiegarlo è il loro avvocato di parte civile arrivando in tribunale a Brescia dove al momento non c'è la fila di curiosi che si era formata per assistere alle scorse udienze.

E' arrivato anche il collegio difensivo di Olindo Romano e Rosa Bazzi: confida ovviamente nel fatto che i giudici accolgano le loro richieste di prova per riaprire il processo. Si prevede in aula anche la presenza degli imputati che, dalla prima udienza, hanno chiesto di non essere ripresi.

In Tribunale intanto è arrivato anche Azouz Marzouk - marito di Raffaella e padre di Youssef, due delle vittime - che si è costituito parte civile anche se da tempo sostiene l'innocenza dei coniugi Romano.



