Strage di Erba, a Brescia i giudici in camera di consiglio

I giudici della Corte d'appello di Brescia si sono riuniti in camera di consiglio per decidere sulle istanze di revisione del processo sulla strage di Erba presentate dai coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi - condannati all'ergastolo - e dal sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser. Non vi sono state repliche. I giudici potrebbero dichiarare l'inammissibilità delle istanze o l'ammissione di nuove prove chieste dalla difesa. La decisione è prevista non prima delle 14.



