Intesa finanzia gruppo Bertolotto che acquisisce Connecticut

Potenziare due eccellenze del made in Italy per rafforzare il polo delle porte professionali: con questo obiettivo Bertolotto, con sede nel Cuneese, a Torre San Giorgio, e più di 1.400 punti rivenditori tra Italia ed estero, ha acquisito Connecticut, realtà milanese storica, da settant'anni protagonista del settore delle porte tecniche.

L'operazione è stata realizzata grazie a un finanziamento di Intesa Sanpaolo, attraverso la filiale imprese di Saluzzo (Cuneo).

"La collaborazione con la banca va oltre il semplice supporto economico: rappresenta un impegno verso un futuro sostenibile e una crescita condivisa, valorizzando le radici e i valori del nostro territorio" ha commentato Claudio Bertolotto, ad del gruppo Bertolotto. "Questa operazione per noi ha una grande valenza, perché ci consente di continuare a supportare un'eccellenza del nostro territorio, che ha sempre investito su innovazione, ricerca, capitale umano, sviluppo internazionale, con ritorni positivi per l'intero comparto del made in Italy, credendo nella sostenibilità come volano della crescita.

L'intervento si inquadra nel nuovo programma 'Il tuo futuro è la nostra impresa', grazie al quale Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle imprese italiane 120 miliardi di euro" ha sottolineato Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA