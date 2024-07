Il consigliere lombardo Luca Ferrazzi verso il gruppo misto

Il consigliere regionale lombardo Luca Ferrazzi, eletto alle scorse regionali con la lista di Letizia Moratti, va verso il passaggio al gruppo misto.

Ferrazzi, che in passato è stato anche presidente provinciale di Varese, ha militato per molti anni in Alleanza nazionale con cui fu eletto in Consiglio per la prima volta nel 1995. Dal 2008 al 2010 è stato anche assessore regionale all'Agricoltura.

Ancora non c'è un atto ufficiale del suo trasferimento, ma la comunicazione sarebbe stata data oggi pomeriggio agli uffici preposti alla gestione dell'Aula. Ferrazzi, inoltre, avrebbe manifestato la volontà di restare tra le fila della minoranza.

Con il suo passaggio, si andrebbe così a costituire il gruppo misto al Consiglio regionale della Lombardia.



