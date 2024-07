Gregory Porter con il suo jazz soul in Italia nel 2025

Dopo i sold-out registrati nelle sue ultime apparizioni italiane nel 2022, Gregory Porter porterà di nuovo il suo jazz soul in Italia nel 2025, al Teatro Nazionale di Milano il 7 maggio e al Gran Teatro Geox di Padova il giorno dopo.

Il cantante soul americano, premiato con due Grammy Awards per l'album Liquid Spirit nel 2014 e poi con Take Me To The Alley nel 2016, nel 2020 è tornato a scrivere canzoni originali con All Rise, mentre nel 2021 ha pubblicato Still Rising, che raccoglie nuove canzoni, cover, duetti e una selezione dei suoi successi più amati.

Nel frattempo ha condotto anche il podcast The Hang, una serie di conversazioni con i suoi amici famosi, e il suo show culinario The PorterHouse, in cui ha condiviso ricette ispirate dalla sua comunità, esperienze di tournée in tutto il mondo e tradizioni culinarie di famiglia.



