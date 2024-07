Green loan di A2A da 600 milioni per sviluppo rete elettrica

A2A ha completato con successo un'operazione di finanziamento in pool da 600 milioni, in formato Green use of proceeds, per l'acquisizione degli asset relativi alla rete elettrica in alcune aree della Lombardia, nelle province di Milano e Brescia, un'operazione annunciata nel marzo scorso.

Lo rende noto un comunicato del gruppo, nel quale si specifica che "questo strumento permette ad A2A di rafforzare la propria posizione di liquidità garantendo flessibilità nell'esecuzione del proprio piano strategico".

Il finanziamento ponte della durata di due anni è stato strutturato come Green Loan in conformità al Sustainable finance framework di A2A, verificato da Vigeo Eiris, e ai Green loan principles (Glp) pubblicati dalla Loan market association (Lma).





