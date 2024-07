Giovane disperso nelle acque dell'Adda, le ricerche con i droni

Sono riprese le ricerche nel fiume Adda del giovane che ieri si è tuffato senza più riemergere, a Cassano d'Adda (Milano) e quelle del diciassettenne che ieri è scomparso dopo che si era tuffato nel torrente Masino, in provincia di Sondrio.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano ha in programma la perlustrazione del fiume con gli esperti del nucleo fluviale, con i droni e la topografia applicata al soccorso. Le forti correnti del fiume, spiegano dal comando provinciale, non rendono facili le ricerche. Del giovane disperso non si conoscono ancora le generalità. Sulla sponda i soccorritori hanno trovato uno zainetto ma senza documenti, anche se secondo alcune testimonianze si tratterebbe di un giovane egiziano. Ai soccorsi partecipano anche i carabinieri di Cassano d'Adda.

In provincia di Sondrio, le ricerche del diciassettenne, originario di Rho, sono riprese all'alba. Il ragazzo era in compagnia di tre amici del Milanese, quando è stato trascinato via dalle correnti del torrente gonfio dopo le piogge dei giorni scorsi e l'arrivo delle acque provenienti dallo scioglimento della neve in quota.

I sub dei vigili del fuoco di Torino continuano nelle immersioni anche nelle zone a valle rispetto al punto dove il ragazzo è stato inghiottito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA