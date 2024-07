Dopo le scalate dei climbers nuove telecamere sul Duomo di Milano

Aumenta la sicurezza intorno e sopra il Duomo di Milano. La Veneranda Fabbrica, che gestisce e si occupa della manutenzione della cattedrale dal 1387, ha infatti messo a punto un progetto per aggiungere 22 telecamere con un sistema di intelligenza artificiale anti intrusione e, in alcuni casi, anche sensori termici. Le nuove telecamere saranno collegate con la sala operativa della polizia locale oltre che con la vigilanza e si aggiungono alle sette già presenti e alle 11 sulla strada intorno al Duomo gestite dai vigili e A2A.

Di questo si è parlato oggi durante la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza dove è anche stato deciso di istituire una ronda notturna della vigilanza privata intorno all'intera area del Duomo di Milano dalle 22.30 alle 6.30 del mattino. Le nuove misure arrivano dopo diverse 'scalate' del Duomo con due builders francesi bloccati e denunciati ad agosto, e un ragazzo che si è arrampicato sulla guglia maggiore e ha scattato un selfie con la Madonnina.



