Aci, evento su sicurezza stradale per Festa San Cristoforo

In occasione della Festa di San Cristoforo, Patrono degli automobilisti, il 25 luglio 2024 l'Automobile Club Varese e il Comitato Provinciale sulla Sicurezza Stradale, istituito presso la Prefettura di Varese, organizzano un evento per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di collaborare tutti insieme per migliorare le condizioni di sicurezza sulla strada.

Questa giornata, riprendendo la tradizione della celebrazione della festa di San Cristoforo, sarà l'occasione per incontrare grandi e piccoli e all'interno dei momenti di intrattenimento e musica, parlare di mobilità sostenibile ed educazione e la sicurezza stradale.

Programma della giornata: dalle 15:00 esposizione di mezzi di servizio, storici e moderni delle Forze dell'Ordine e degli operatori della sicurezza in Piazza Montegrappa, via Marconi, Corso Matteotti e Piazza Battistero; dalle 17 tutte le automobili private partecipanti si raduneranno presso il parcheggio di Piazzale De Gasperi (Stadio) per poi recarsi in centro a Varese a ricevere la Benedizione; alle 18 il Prevosto di Varese, in via Sacco, impartirà la Santa Benedizione a tutti i mezzi di servizio che sfileranno, seguiti dai mezzi privati che vorranno partecipare; dalle 19 alle 21 ai Giardini Estensi, nella tensostruttura di esterno notte, si svolgerà il concerto del gruppo "Note sull'oceano"; alle 21:30 ai Giardini Estensi, avrà luogo il Concerto ad ingresso gratuito di Antonella Ruggiero. Durante gli eventi ai Giardini Estensi e nei gazebo pomeridiani, ci saranno momenti di incontro e dialogo sui temi della sicurezza stradale, della mobilità sostenibile e del volontariato nella società civile.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con le Associazioni "Amici di Ernesto Redaelli" e "Varesevive" e con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto, rientra nel progetto di educazione alla sicurezza stradale "Responsabilmente in strada".



