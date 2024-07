A Milano per Taylor Swift in due giorni 130mila spettatori

Sono 130mila gli spettatori attesi a Milano per i due concerti di Taylor Swift in programma a San Siro il 13 e 14 luglio: per questo, dopo la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza del 3 luglio con gli organizzatori, l'evento è stato al centro anche della seduta di oggi.

In particolare sono state identificate due aree, messe a disposizione dal Comune, dove potranno aspettare l'apertura dei cancelli gli spettatori che arriveranno prima in città. Una sarà nel parcheggio C dello stadio e l'altra nel parco dei Capitani.

Entrambe saranno transennate e vigilate da personale mezzo a disposizione dagli organizzatori dell'evento.

E in generale ci sarà attenzione con misure apposite di vigilanza e sicurezza intorno allo stadio e nei luoghi di ritrovo.



