Milano-Cortina, Sala: 'Fatichiamo a farci ascoltare dal governo'

"Facciamo purtroppo fatica a farci ascoltare dal governo. È chiaro che ci sono degli extra costi e abbiamo scelto insieme di affidare a dei privati la costruzione degli impianti per evitare l'esborso dei soldi pubblici, ora c'è bisogno di un po' di soldi pubblici, servirebbe un po' di comprensione". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sui lavori per le Olimpiadi e sugli extra costi per il PalaItalia. "È una storia che ancora non è finita, però noto con piacere che gli operatori vanno avanti a lavorare", ha continuato Sala sottolineando che "sul PalaItalia stanno rispettando i tempi".



