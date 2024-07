'Mani' di vernice su una scultura al parco, scoperti 5 ragazzi

Cinque ragazzi tra i 12 e i 14 anni sono stati incastrati dalle telecamere che li hanno ripresi mentre lasciavano decine di impronte delle mani con vernice gialla sulle altalene, sulle panchine e anche su una scultura del parco Pertini a Cesano Boscone, in provincia di Milano. Ai genitori - successivamente convocati al comando della Polizia locale - sono stati notificati i verbali per imbrattamento di cose altrui ed è stato intimato il ripristino dello stato dei luoghi. Cosa che i ragazzi hanno fatto: muniti di spugna, spazzolone e detersivo hanno rimosso tutto.

I 5 adolescenti hanno trovato per strada tra i rifiuti la latta di vernice poi utilizzata e con un monopattino l'hanno portata di notte al parco. Le impronte sono finite anche sul basamento di un'opera di grandi dimensioni realizzata negli anni '80 dallo scultore Carlo Mo e dal titolo 'Contro la violenza, determinazione-equilibrio'.

Domenica mattina tutti 5 si sono presentati al parco che frequentano spesso per togliere ogni traccia. "Non era scontato - ha commentato il sindaco Marco Pozza - perché in passato le cose sono andate molto diversamente, con i genitori che hanno preso le difese dei figli pur trovandosi di fronte a prove evidenti.

Ritengo che la responsabilità nei confronti dell'altro, delle cose altrui e del patrimonio pubblico siano valori civici che dovrebbero essere patrimonio personale di ogni cittadino. In questo caso, una bravata si è trasformata in un'occasione, sia per i genitori sia per le istituzioni, di insegnare qualcosa a dei ragazzi che, la prossima volta, utilizzeranno il loro tempo per divertisti in maniera diversa".



