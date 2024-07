Ippodromo Snai San Siro, giovedì apre la nuova pista di trotto

L'Ippodromo Snai San Siro è pronto ad aprire le proprie porte per una serata speciale: giovedì 11 luglio infatti andrà in scena l'evento "Luci a San Siro Trotto Grand Opening", in cui sarà presentata e inaugurata ufficialmente la nuova pista del trotto, oltre al restauro della tribuna secondaria che riapre al pubblico diventando la nuova Tribuna del Trotto e alla presentazione di Gami, Galleria Archivio multimediale dell'Ippodromo, che ripercorre la storia di San Siro e dell'ippica italiana.

A partire dalle 19.30, la serata sarà anche l'occasione per celebrare un percorso di quasi 10 anni intrapreso da Snaitech con l'obiettivo di trasformare un impianto dedicato solo al galoppo in un'arena polifunzionale in grado di ospitare tutte le discipline sportive equestri e parallelamente offrire un ricco palinsesto di intrattenimento, dai concerti alle mostre, per coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Giovedì così dopo l'apertura al pubblico a partire dalle 20 all'interno dell'area del Cavallo di Leonardo risuoneranno le note di un artista d'eccezione che intratterrà il pubblico con un'esclusiva e coinvolgente performance musicale live.

Alle 21, infine, il momento clou che accenderà le "Luci a San Siro" con l'inaugurazione della nuova pista del Trotto che sarà poi protagonista di cinque corse a partire dalle 21.30.



