Aerospazio, in Lombardia 120 imprese incontrano Leonardo

Circa 120 imprese lombarde hanno incontrato oggi in Regione Lombardia i rappresentanti di Leonardo Elicotteri, player globale del settore aeronautico, che ha presentato le iniziative per il rafforzamento della propria filiera.

Durante l'incontro tenutosi a Palazzo Lombardia e organizzato dall'assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, il management di Leonardo Elicotteri ha voluto dare evidenza delle sfide produttive legate alla significativa crescita degli ordini nel mercato elicotteristico mondiale e delle esigenze ad essa legate in termini di sviluppo di fonti complementari e quindi di capacità di fornitura da parte delle imprese.

L'evento dà il via a momenti di confronto tra Leonardo e le Pmi lombarde, con l'obiettivo di rafforzare le competenze distribuite sul territorio.

Le Pmi sono chiamate a cogliere una sfida comune, contando sul sostegno del gruppo, che mette a disposizione tempo e risorse per accompagnare le singole imprese lungo il percorso di qualificazione e certificazione.

Il processo di definizione delle imprese che entreranno a far parte della catena di fornitura di Leonardo Elicotteri dovrebbe concludersi entro la fine dell'autunno.

L'obiettivo della Regione è quello di ampliare le filiere produttive già presenti mettendo in atto una strategia che punta ad una convergenza di relazioni e di informazioni in cui l'assessorato svolga il ruolo di 'collettore', per continuare a competere e primeggiare sui mercati internazionali.

"La Lombardia - commenta Guidesi - spinge sulla politica industriale e anche questa volta anticipa i tempi, creando esempi da seguire sia a livello nazionale sia europeo".



