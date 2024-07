A Milano in Area C e B sempre meno veicoli inquinanti

A Milano nelle ztl di Area C, quella del centro storico, e Area B, che comprende quasi tutta la città, c'è un generale calo di ingressi e inoltre circolano sempre meno veicoli inquinanti. Lo rileva l'ultimo report di Amat, Agenzia mobilità ambiente e territorio del Comune, che oltre al confronto dei mesi di aprile e maggio 2024 con lo stesso periodo dell'anno scorso, include l'analisi delle motorizzazioni delle auto che entrano in città.

L'analisi delle diverse tipologie dei veicoli viene rilevata a febbraio, mese caratterizzato dall'assenza di festività o eventi che possano condizionare l'andamento dei transiti da un anno all'altro. Dai dati emerge una significativa riduzione dei veicoli diesel che entrano in Area B, a fronte di un aumento di quelli ibridi.

Nel dettaglio, le auto ibride sono quasi raddoppiate in due anni, passando dal 9% del 2022 al 17% del 2024. Unite alle auto elettriche rappresentano quasi un quinto dei veicoli entrati in Area B. Per quanto riguarda i diesel rappresentano, a febbraio 2024, il 30% dei transiti rilevati dai varchi della Ztl: erano il 40% nel 2022.

Lo stesso trend emerge per Area C, anche se il funzionamento del biglietto d'ingresso ha avuto conseguenze più evidenti sui transiti delle auto elettriche, esenti dal ticket fino all'ottobre 2023: dal 27% del 2022 aumentano al 36% del 2024, mentre la percentuale dei veicoli diesel passa dal 41% del 2022 al 31%. "I dati sul parco auto - commenta Arianna Censi, assessora alla Mobilità - dimostrano l'efficacia di Area B e di Area C. Il cambio della flotta che entra in città, con un trend diverso da quello che avviene nel resto del Paese, ha come effetto benefico anche la diminuzione di emissioni di ossidi di azoto, considerati molto inquinanti".



