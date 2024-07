Rsa 'Casa per Coniugi', Milano ricorda le vittime del rogo

Ad un anno dall'incendio della Rsa 'Casa per Coniugi' il Comune di Milano ha ricordato, con una messa in suffragio e una deposizione di corone, le vittime del rogo divampato nella notte tra il 6 e il 7 luglio, Laura Blasek, Paola Castoldi, Mikhail Duci, Anna Garzia, Loredana Labate e Nadia Rossi.

"Nella chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Rita di piazzale Gabrio Rosa, a pochi metri da dove hanno trascorso l'ultimo periodo della loro vita, abbiamo ricordato i loro nomi e le loro storie - ha scritto sulle sue pagine social l'assessore al Welfare del Comune Lamberto Bertolè che ha deposto questa mattina una corona di fiori davanti alla struttura in via dei Cinquecento -, insieme agli uomini e alle donne del quartiere e a chi li ha conosciuti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA