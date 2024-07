Oggi il raduno del Como, il via con Belotti e Dossena

Raduno fissato per oggi per il Como che dà il via ufficiale alla preparazione della nuova stagione che sancisce lo storico ritorno in Serie A dopo 21 anni. Cesc Fabregas ha dato appuntamento a Belotti e compagni al Centro Sportivo di Mozzate a porte chiuse. Poi la squadra andrà in Spagna a Marbella per proseguire la preparazione in ritiro e testare le condizioni del gruppo con test e amichevoli.

Oggi sarà anche l'inizio della nuova avventura di Andrea Belotti e Alberto Dossena, rinforzi assicurati per rendere competitiva la squadra in vista della Serie A.

Il giorno del raduno è anche l'occasione per annunciare la nuova partnership pluriennale con Adidas. "A partire dalla stagione 2024/25, tutte le squadre del Como 1907 maschile, femminile, giovanili - si legge nella nota - indosseranno prodotti Adidas quando rappresenteranno il loro Club".

Di seguito l'elenco completo dei giocatori attesi oggi a Mozzate: Samuel Ballet, Federico Barba, Daniele Baselli, Alessandro Bellemo, Andrea Belotti, Pierre Bolchini, Matthias Braunoder, Tommaso Cassandro, Alberto Cerri, Moutir Chajia, Marco Cutro, Patrick Cutrone, Lucas Da Cunha, Alberto Dossena, Tommaso Fumagalli, Alessandro Gabrielloni, Simone Ghidotti, Niko Gioacchini, Edoardo Goldaniga, Nickolas Ioannou, Alessio Iovine, Ben Kone, Peter Koavacik, Matteo Loverre, Oliver Abildgaard, Cas Odenthal, Marco Sala, Adrian Semper, Gabriel Strefezza, Simone Verdi, Mauro Vigorito.



