Autonomia: A.Fontana, impostata da Maroni, parleremo col governo

"Non c'è bisogno di mandare una lettera" al governo per quanto riguarda le materie che la Lombardia chiederà di gestire con l'autonomia e questo perché "la lettera che conta - ha spiegato il governatore Attilio Fontana a margine di un evento a Palazzo Lombardia - è quella che mandò a suo tempo il presidente Roberto Maroni. Lì è iniziato il percorso" e questa legge di Calderoli "salvaguarda tutti i passi che sono stati fatti fino ad oggi".

Insomma, "la proposta è già iniziata" e nella legge Calderoli "si salvaguardano tutte le iniziative portate avanti fino ad oggi. Quindi - ha aggiunto Fontana - a suo tempo Maroni fece una richiesta in cui chiedeva tutte e 23 le materie, oggi ovviamente dovremo ridurle. Ci incontreremo nei prossimi giorni e stabiliremo ma è inutile fare ulteriori richieste perché tutte le attività svolte, tutte le interlocuzioni che ho avuto a suo tempo con i vari ministri che si sono succeduti, sono assolutamente valide ancora e oggetto della prosecuzione di questa trattativa".



