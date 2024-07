Altro incendio in carcere Beccaria, una stanza inagibile

Ancora momenti di tensione, anche se meno gravi di quelli accaduti nelle settimane scorse, nel carcere minorile Beccaria di Milano.

Nella serata di ieri, infatti, in una cella al secondo piano sono stati dati alle fiamme degli effetti personali dei detenuti e l'incendio è stato domato in tempi brevi. I detenuti della seconda ala sono stati spostati in un altro settore, ma non sono dovuti ricorrere a cure. Una stanza è stata resa inagibile.

Sul posto è stata inviata in funzione preventiva una squadra del Reparto mobile della Polizia ma che non è entrata nell'istituto.



