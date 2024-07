Rissa a bottigliate in parco a Milano, due arresti

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano sono intervenuti ieri sera nel parco Strozzi, nel capolugo lombardo, per sedare una rissa in cui sono comparsi anche cocci di bottiglia, tra dieci sudamericani ubriachi, riuscendone a fermare due, mentre gli altri sono riusciti a fuggire.

Si tratta di un 22enne peruviano che è stato arrestato per evasione (era gli arresti domiciliari), rissa e resistenza a pubblico ufficiale, e un suo connazionale 20enne denunciato per rissa e porto di oggetti atti ad offendere, entrambi con precedenti di polizia.

Nella caserma Montebello, dove sono stati portati, è stato chiesto l'intervento del 118 per verificare lo stato di salute dei due e, nel corso della visita e alla presenza medici, uno ha colpito con la nuca la panchina della sala per i fermati, procurandosi una lieve ferita per la quale è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli. Il più giovane, trovato in possesso di un coccio di bottiglia nascosto nelle mutande, ha rifiutato il trasporto in ospedale. All'ospedale il 22enne ha cercato di aggredire i carabinieri e i medici.

Dimesso con una prognosi di cinque giorni è ora in attesa del giudizio per direttissima.



