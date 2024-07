Presidio Lega davanti studentato a Milano, 'prezzi folli'

Un presidio è stato attuato questa mattina dalla Lega allo studentato che sorgerà nella struttura del Villaggio Olimpico, in via Ripamonti a Milano. Lo rende noto Samuele Piscina, segretario provinciale del partito e consigliere comunale che vi ha preso parte con l'europarlamentare Silvia Sardone, il capogruppo in Comune Alessandro Verri e i consiglieri di Municipio 5 Flavio Verri e Andreana De Franceschi.

"Ancora una volta è stata messa in evidenza l'incoerenza della sinistra che amministra la nostra città. Con la mano destra, infatti, il Sindaco Sala e il PD assegnano l'Ambrogino d'oro agli studenti in tenda che fanno la giusta battaglia contro il caro affitti, ma con la mano sinistra firmano convenzioni su studentati a prezzi folli (dai 740 a 1000 euro al mese) per una camera", afferma Piscina.

"È davvero una situazione paradossale. Il Comune a parole dice di voler lottare contro il caro prezzi a Milano, però poi firma convenzioni monstre e, con lo scopo di fare cassa, impone gli oneri d'urbanizzazione anche sull'Ers, l'Edilizia residenziale sociale, e quindi gli studentati. Il cortocircuito nella politica urbanistica cittadina perpetrata dalla sinistra è evidente e ci sta gettando sempre più in fondo a un baratro dal quale sarà complicato poi risalire. Chiediamo al Sindaco e alla sua maggioranza di rivedere la delibera sugli oneri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA