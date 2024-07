Ladri in centro a Milano si schiantano in auto, un arresto

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno dovuto ricorrere al taser per bloccare un 29enne poi arrestato per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.

E' accaduto ieri nel capoluogo lombardo, in viale Papiniano, dove un equipaggio ha notato andare a velocità sostenuta un'auto sospetta con quattro persone a bordo. I militari l'hanno inseguita per alcuni minuti, sino a Piazza Cordusio, in pieno centro dove la vettura si è schiantata contro alcuni piloni di cemento. Tre sono riusciti a fuggire, mentre il quarto ha opposto resistenza, scalciando e spintonando i militari (sul sedile c'era anche un coltello).

Per immobilizzarlo è stato necessario l'uso del taser che lo ha colpito all'addome. Visitato sul posto da personale del 118, non ha riportato conseguenze. In alcuni borsoni nel bagagliaio dell'auto monili in oro e refurtiva varia, derivanti da due furti in abitazione consumati poco prima in via Coni Zugna, riconosciuti e riconsegnati ai proprietari.



