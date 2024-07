Inquirenti al lavoro sui movimenti tra Francia e Spagna di Giacomo Bozzoli

Continuano all'estero senza esito le ricerche di Giacomo Bozzoli il trentanovenne bresciano latitante da una settimana, da quando la Cassazione lo ha condannato definitivamente all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, gettato in un forno della fonderia di famiglia l'8 ottobre 2015.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire eventuali spostamenti interni in Spagna e Francia da parte di Bozzoli che con la compagna e il figlio - rientrati venerdì da soli in Italia - ha trascorso una decina di giorni tra Cannes, Valencia e Marbella. Non si esclude che possa essersi imbarcato su una nave dopo essersi liberato della Maserati Levante usata per lasciare l'Italia.



