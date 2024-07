Schianto frontale tra due auto, muore 51enne nel Pavese

Un uomo di 51 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Copiano (Pavia), lungo la strada provinciale 235. Per cause ancora da chiarire la vettura che stava guidando si è scontrata frontalmente con un'altra automobile.

L'impatto è stato molto violento. Entrambe le auto sono finite fuori strada. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi.

I vigili del fruoco hanno estratto i due automobilisti dalle vetture.

Il 51enne è apparso in condizioni disperate. Gli operatori del 118 hanno provato a lungo a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. L'altro ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Monza.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.



