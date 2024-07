La ciclista Marta Cavalli dimessa dall'ospedale, niente fratture

Travolta da un'auto ieri a Maleo, nel Lodigiano, mentre in sella alla sua bicicletta si stava allenando lungo la Codognese, la ciclista cremonese Marta Cavalli è stata dimessa questa mattina dall'ospedale Maggiore di Cremona. E' il suo team, il francese Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, affiliato alle Fiamme Oro, a confermarlo: "Dopo un'osservazione medica 24 ore su 24 possiamo confermare che non è stata diagnosticata alcuna frattura e Marta è stata autorizzata a tornare a casa per continuare la sua guarigione.

Tutta la squadra è con lei".

L'azzurra non aveva appuntamenti agonistici imminenti e la sua ripresa sarà graduale: attraverso il papà ringrazia i moltissimi che le hanno espresso vicinanza e le hanno mandato messaggi di incoraggiamento e garantisce che tornerà presto in sella. Con una promessa: allenamento duro in vista di ulteriori gare e successi. Non è la prima volta che Marta Cavalli deve affrontare un percorso di recupero dopo un infortunio: in questo 2024 'nero', infatti, ne ha già subito uno lo scorso febbraio, quando durante una caduta in allenamento al Training camp di Benidorm aveva riportato una contusione ossea al bacino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA