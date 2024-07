Bozzoli: la compagna, prima in Costa azzurra, poi in Spagna

C'è stata anche una tappa all'acquario di Valencia durante la fuga di Giacomo Bozzoli con la compagna e il figlio. Dopo una notte passata in Costa azzurra, a Cannes, la famiglia si è spostata in Spagna e prima di raggiungere Marbella dove è stata fino al 30 giugno e si è fermata anche all'acquario di Valencia.

Secondo quanto riferito da Antonella Colossi, compagna di Giacomo Bozzoli ancora in fuga, sentita dai carabinieri come persona informata sui fatti dopo che lei è il bambino sono rientrati entrambi in Italia, la coppia ha comunicato al figlio quanto stava accadendo.

"È stato uno shock dover dire che il padre si sarebbe allontanato", ha riferito la donna ai carabinieri.



