Alessia Pifferi lascia San Vittore, trasferita a Vigevano

Alessia Pifferi è stata trasferita questa mattina al carcere di Vigevano, in provincia di Pavia, lasciando quello di San Vittore di Milano dove era detenuta da due anni. La 38enne, arrestata nel luglio del 2022, lo scorso maggio è stata condannata in primo grado all'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato della figlia Diana di appena 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni e morta di stenti.

Nel corso del processo davanti alla Corte di Assise di Milano, la donna era stata sottoposta a una perizia psichiatrica, la quale l'aveva ritenuta capace di intendere e volere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA