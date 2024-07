Shaboo in penne e cerotti, un arresto a Milano

Un uomo di 34 anni, filippino residente a Milano, è stato arrestato ieri sera con l'accusa di produzione e detenzione di stupefacenti a Milano, Zona Ponte Lambro, dopo essere stato fermato con addosso diverse dosi di "shaboo", potente e pericoloso psicotico in cristalli trasparenti, nascosti "creativamente" tra penne e cerotti.

L'uomo è stato fermato per un controllo mentre camminava per la strada vicino ai giardinetti di via Rilke.

Addosso i poliziotti gli hanno trovato cristalli di shaboo nascosti nel refill di una penna Bic, all'interno del serbatoio di un accendino zippo svuotato e in alcune bustine viola.

A casa sua, nascoste in un armadio della stanza da letto, gli agenti hanno scoperto altre 6 penne Bic piene di cristalli di stupefacente e una decina di microdosi nascoste in cerottini per piccole ferite.

L'uomo è stato portato in carcere a San Vittore in attesa di direttissima.



