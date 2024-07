Salta il concerto a Vicenza dei Queens of the Stone Age

Salta la seconda data italiana dei Queens of the Stone Age, il gruppo rock alternativo capitanato da Josh Homme. Dopo il sold out alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, riempita con 5 mila spettatori, il quintetto ha annunciato su suo canale Istagram di "non essere in grado di esibirsi questa sera all'Ama Festival" a Romano D'Ezzelino, in provincia di Vicenza, "per problemi di salute".

I fan della band fondata nel 1996 a Seattle e apprezzata per il suo sound ruvido e polveroso, nato sulle ceneri dello stoner rock dei Kyuss, attendono indicazioni per il terzo e ultimo appuntamento italiano, quello di domani agli I-Days a Milano: "vista la cancellazione della data" di stasera, comunica su Istagram l'organizzazione del festival milanese, "vi terremo prontamente aggiornati sulla data di domani".



