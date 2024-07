Sala, su ipotesi fusione Trenord, Atm e Fs prematuro parlare

Di una ipotetica fusione tra Trenord, Atm e Fs "penso che sia prematuro parlarne, forse credo che in questo momento la Regione Lombardia debba concentrarsi sul rapporto che ha con Ferrovie dello Stato, perché quello è uno step dichiarato che vogliono fare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'evento dedicato alle Smart City promosso dal Foglio. "È chiaro che in senso generale un sistema più integrato per i milanesi, ma soprattutto per coloro che da fuori Milano entrano in città, ha senso - ha aggiunto -. Ma, la fusione non è l'unica formula, prima in Regione risolvano la questione con Ferrovie, dopodiché sederci al tavolo e discuterne, va bene, certamente non sono io a porre limiti".



