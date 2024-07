Sala, Pd ha chiesto rimpasto giunta più ampio? Schiocchezze

Il Pd di Milano non sarebbe soddisfatto della nuova struttura della giunta dopo le europee e avrebbe preferito un rimpasto più ampio. "Assolutamente no" non lo avevano chiesto "é una sciocchezza - ha replicato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, smentendo un confronto con il partito su questo punto -. Se il Pd volesse ancora oggi un rimpasto più ampio la prima cosa che deve fare è chiamare i singoli assessori del Pd e dire che vorrebbe cambiarli. Io li difendo. Se il Pd invece vuole metterli in discussione lo faccia, ma parli con loro".

"Questa è un po' una sciocchezza", ha ribadito a margine dell'appuntamento Smart City Italia 2024 organizzato da Il Foglio.



