Ferragni: 'La nostra è una donazione e non una sanzione'

"Il primo impegno consiste in un contributo economico volontario che è quindi una donazione e non una sanzione per un minimo di 1 milione e 200mila euro a favore dell'impresa sociale i bambini delle fate": così Chiara Ferragni su Instagram condivide con i sui followers il comunicato sulla vicenda legata al caso Uova di Pasqua-Giochi Preziosi "che l'autorità antitrust - spiega l'imprenditrice - ha chiuso accogliendo gli impegni su cui Tbs Crew e Fenice hanno lavorato negli ultimi mesi".



