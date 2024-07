Domande gestione crisi di imprese lombarde +63% in un anno

Crisi patrimoniali, finanziarie ed economiche, è cresciuto del 63%, in un anno, il numero delle istanze depositate da imprese lombarde per gestire e comporre le crisi, nel primo semestre 2024 sono state depositate in Camera Arbitrale di Milano, società partecipata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, 116 istanze; rispetto a 71 nel primo semestre dell'anno precedente.

A livello nazionale si registra, nello stesso periodo, un incremento del 53,5%, con 476 istanze depositate in confronto alle 310 nel 2023. Nel primo semestre 2024 sono state risanate in Lombardia 11 imprese, tutte con sede a Milano con 1.056 posti di lavoro salvati. Milano con 221 imprese, concentra il 59,7% delle istanze lombarde. Seguono: Bergamo con 34 istanze, Brescia con 32, Varese con 24, Como-Lecco con 21, Mantova con 10, Pavia con 9, Cremona con 8, Monza con 5, Sondrio con 5, Lodi con 1.

"La Composizione Negoziata offre un'importante chance alle imprese in difficoltà: è un supporto per prevenire il default e tentare di garantire il più possibile la continuità aziendale" ha dichiarato Rinaldo Sali, vicedirettore generale della Camera Arbitrale di Milano e referente per il Servizio di Composizione Negoziata per le imprese lombarde.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA