Difesa Bocci, 'svolto consulenza da privato cittadino'

Nel 2019 Gianpiero Bocci, "da privato cittadino non più titolare di cariche istituzionali, ha svolto per quattro mesi un'attività di consulenza per conto di una società di servizi di Roma, i cui compensi ha regolarmente fatturato. Apprende solo oggi che quella stessa società, coinvolta nelle indagini della procura di Milano a carico, fra gli altri, del generale dei Carabinieri Liporaci, aveva ottenuto nel 2017 un appalto di circa 50 mila euro per servizi di facchinaggio dal competente Dipartimento del Ministero dell'Interno": è la precisazione del difensore di Bocci, l'avvocato Alessandro Cannevale.

"La stessa procura di Milano - spiega il legale in un comunicato - non contesta la regolarità della procedura. Nel 2017 Gianpiero Bocci era sottosegretario all'Interno ma, in tutto il periodo nel quale ha ricoperto l'incarico (maggio 2013 - maggio 2018), non si è mai occupato né di questa né di altre procedure di appalto. Durante quei cinque anni, non ha conosciuto né ha avuto rapporti con nessuna delle persone oggi indagate dalla Procura di Milano".

L'avvocato Cannevale è stato a lungo magistrato. Come sostituto a Perugia si è occupato di importanti inchieste e ha da non molto lasciato la guida della procura di Spoleto.



