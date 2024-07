Chicago di Chiara Noschese show teatrale più visto dell'anno

"Siamo orgogliosi di aver accompagnato Chiara Noschese nel suo debutto come regista ormai tanti anni fa. Ci uniamo al mondo del musical italiano per celebrare il suo premio come miglior regista per la produzione di 'Chicago' targata ancora una volta Stage Entertainment.

Convinti più che mai che regia e produzione insieme facciano la differenza". Così Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment Italia, plaude al conferimento del 'Premio Internazionale Flaiano' a Chiara Noschese per la regia del musical 'Chicago', lo spettacolo teatrale italiano campione di incassi e di spettatori nella stagione 2023-2024, lo show teatrale "più visto della stagione".



