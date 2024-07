L'Atalanta ufficializza l'ingaggio di Nicolò Zaniolo

"La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Nicolò Zaniolo, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra". Chiudendo così una nota riassuntiva sulla sua carriera, l'Atalanta ha ufficializzato di aver acquisito da Galatasaray SK, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazione sportive di Nicolò Zaniolo.

Il giocatore dovrà essere riscattato al raggiungimento del 60% di presenze nella stagione alle porte: 22 milioni circa il costo dell'operazione, tra i 3,5 di prestito oneroso, i 16 del riscatto e i 2,5 circa di bonus.

Zaniolo, a Bergamo da ieri, dopo aver sostenuto le visite mediche in mattinata a Milano alla clinica la Madonnina, ove riscattato proseguirà il rapporto col club nerazzurro fino al 30 giugno 2029. In carriera, 94 presenze in Serie A con 13 gol e 10 assist, 25 in Premier League con 2 gol, 10 in Süper Lig con 5 gol, 8 in Champions League con 2 gol, 10 in Europa League con 3 gol e 4 assist e 22 in Conference League con 7 gol e 3 assist più 19 presenze e 2 reti nella Nazionale Italiana. Zaniolo ha compiuto 25 anni lo scorso 2 luglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA