Arriva il nuovo singolo di Alberto Fortis, 'Maharaja'

Esce oggi il nuovo singolo di Alberto Fortis, 'Maharaja'. Un brano che, a detta del cantautore, può essere definito la 'Milano e Vincenzo' del 2024, citando uno dei suoi brani più noti che all'epoca della sua uscita destò scalpore per il suo testo contenente una 'velata denuncia'.

Fortis critica ma riconosce l'assoluta importanza del suo 'Maharaja' e, in un testo trasgressivo e ironico, lo descrive come una figura ambigua e controversa, che osserva e agisce come una mano invisibile nell'universo, ed è fondamentale per arrivare a dei risultati e al successo, in qualsiasi ambito.

Anche oltre il settore della musica.

Il brano è già stato presentato in anteprima lo scorso 25 giugno nel corso di un flash mob a Milano, ed è stato pubblicato con l'etichetta Azzurra Music. Potrà essere ascoltato in radio e sulle principali piattaforme.

Fortis nella sua lunga carriera ha ricevuto premi come il Leone d'oro di Venezia alla carriera nel 2022 e l'Ambrogino d'oro del comune di Milano nel 2014. Il disco "Alberto Fortis" è stato inserito nella lista dei migliori 100 dischi italiani della storia, redatta dalla rivista Rolling Stone nel 2012.

Oltre alla musica l'artista si è dedicato all'attività di regista, spesso per i propri videoclip musicali, ed alla scrittura con all'attivo due raccolte di poesie e un'autobiografia.



