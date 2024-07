A.Fontana, l'AI utile in campo sanitario e sulle liste d'attesa

L'intelligenza artificiale "sicuramente sarà molto importante nel campo sanitario, perché, e non dobbiamo dimenticarlo, è anche una grande possibilità di gestire i dati. Quindi nel rispetto della privacy, sarà utilissima nel caso in cui si possano fare campagne di prevenzione che vanno nella direzione di cercare di anticipare gli esiti di certe patologie" e anche sulle liste d'attesa "credo possa essere un aiuto" anche se "il primo grande passo in avanti arriverà quando saremo riusciti ad avere il centro unico di prenotazione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine degli stati generali dell'intelligenza artificiale a Palazzo Lombardia. "Forse la regolamentazione dell'intelligenza artificiale è partita un po' in ritardo. Adesso - ha concluso Fontana - l'altro problema è quello del rapporto con il garante della privacy, servono da subito regole chiare e certe per evitare che ci siano conflitti".



